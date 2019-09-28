Один из наездов произошёл на «зебре»
В пятницу, 27 сентября, в Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов.
Первое ДТП произошло во дворе на Восточном. В 17.30 часов 19-летний водитель «Тойоты Марк II» во дворе дома №13 на улице Чкалова при движении задним ходом наехал на 59-летнюю женщину.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого бедра. Она была госпитализирована в БСМП в состоянии травматического шока первой степени.
В 20.05 ДТП произошло на улице Комарова. 59-летний житель Курумканского района следовал на «Тойоте Камри» в направлении улицы Герцена. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 56-летнюю женщину.
Пенсионерке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом поперечного отростка позвонка. Пострадавшую доставили в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг в Улан-Удэ на Гагарина водитель сбил девушку и скрылся с места. Когда его задержали, он был пьян, но утверждал, что выпил после аварии.
В Улан-Удэ сбили двух пенсионерок
Происшествия, Фото:
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