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В Улан-Удэ сбили двух пенсионерок

В Улан-Удэ сбили двух пенсионерок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из наездов произошёл на «зебре»

В пятницу, 27 сентября, в Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов. 

Первое ДТП произошло во дворе на Восточном. В 17.30 часов 19-летний водитель «Тойоты Марк II» во дворе дома №13 на улице Чкалова при движении задним ходом наехал на 59-летнюю женщину.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого бедра. Она была госпитализирована в БСМП в состоянии травматического шока первой степени.

В 20.05 ДТП произошло на улице Комарова. 59-летний житель Курумканского района следовал на «Тойоте Камри» в направлении улицы Герцена. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 56-летнюю женщину.

Пенсионерке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом поперечного отростка позвонка. Пострадавшую доставили в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг в Улан-Удэ на Гагарина водитель сбил девушку и скрылся с места. Когда его задержали, он был пьян, но утверждал, что выпил после аварии.

ДТП
 
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