Накануне в дежурную часть обратилась 66-летняя жительница Тулуна
Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником «Центрального банка», и пояснил, что ей начислен кэшбек, который срочно нужно перевести в денежный эквивалент. Так как женщина регулярно пользовалась банковскими картами для оплаты товаров, она поверила собеседнику, однако решила проверить информацию и попросила перезвонить позже.
Изучив в Интернете сведения о соответствующей банковской услуге, женщина продолжила с ним диалог, в ходе которого «сотрудник Центробанка» перевёл телефонный разговор на другого «специалиста». Он попросил взять в руки карту банка и продиктовать данные, указанные на карте. Женщина возразила, что эти данные никому называть нельзя, однако лжесотрудник колл-центра её переубедил.
После того, как женщина назвала данные своей карты, на её телефон стали поступать смс-сообщения с кодами подтверждения. Несмотря на то, что она видела, что в смс находилась информация о списании денег, она продиктовала информацию. С её карты различными суммами оказались переведены свыше 95 тысяч рублей.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Жительница Тулуна потеряла 95 тысяч, желая получить кэшбек
Происшествия, Фото:
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