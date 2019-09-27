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В Забайкалье бывшая работница сотового оператора выдала коммерческую тайну

В Забайкалье бывшая работница сотового оператора выдала коммерческую тайну
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она получила условный срок

В Краснокаменске бывшая работница сотового оператора осуждена за незаконное разглашение коммерческой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ)ю

В марте 2018 года женщина устроилась специалистом краснокаменского офиса продаж общества, являющегося деловым партнёром одного из крупнейших сотовых операторов России. Согласно трудовому договору, она не могла в течение всего срока работы и после увольнения разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну компании.

Осенью 2018 года она познакомилась в мессенджере с мужчиной, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласилась с его предложением собирать детализацию телефонных разговоров абонентов сотовой компании, на которых он укажет. Выполняя его просьбы, с 9 по 11 ноября она подделала заявления четырёх абонентов, проживающих в Москве, Красноярском крае, Кировской и Свердловской области, о выдаче детализации телефонных переговоров. Полученные сведения она незаконно передала мужчине получив за каждую детализацию по 2 тыс. рублей.

В ходе следствия гражданка полностью признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца условно с таким же испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

разглашение коммерческой тайны
 
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