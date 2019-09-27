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В Бурятии застрелили медведя, вышедшего к людям от голода

В Бурятии застрелили медведя, вышедшего к людям от голода
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Возможно, медведь вышел к людям из-за неурожая шишки и ягоды

В Бичуре сельчане застрелили медведя. Скорее всего он вышел к людям от голода, так как выглядит весьма истощённым. Фотография застреленного медведя появилась в паблике ves_ulan_ude_

«В Бичуре медведь вышел к людям, к сожалению, его убили. Сердце обливается кровью, бедный мишка. Знаю, что многие не разделят мою позицию. Но леса горят, шишка и ягода в Бичурском районе в этом году не уродилась. И что делать животным... Какой выход из положения?» - написала местная жительница.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле медведь возрастом примерно 8 месяцев бегал по посёлку Таксимо Муйского района. Его видели возле магазина, на вокзале и в районе роддома. Убивать животное люди не стали, его отогнали обратно в лес.

Случаи нападения медведей на людей в Бурятии достаточно редки. В 2014 году зверь поранил мужчину, собиравшего землянику, в Закаменском районе. Регистрировались факты нападения на скот: в 2012 году в Удинске Хоринского района медведь набросился на стадо фермера.

Лесники говорят, что если медведь начал вести себя дерзко и даже агрессивно, всё же желательно сохранить ему жизнь. Единственным выходом может быть вывоз опасного медведя подальше от человека. Если же медведь периодично нападает на людей и скот, то в крайних случаях дают разрешение на его отстрел. Бурприроднадзор выдавал единичные разрешения в последние годы.
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