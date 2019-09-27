В улан-удэнской гостинице до смерти запинали пенсионера

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Улан-удэнец убил пенсионера, который не давал ему приставать к женщине



Ночью 24 сентября в республиканскую клиническую больницу из гостиницы в состоянии комы был доставлен 61-летний мужчина. У него были многочисленные травмы головы, груди и живота. Несмотря на усилия врачей, пенсионер скончался через некоторое время. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний местный житель. С ним пенсионер незадолго до своей смерти выпивал в номере гостиницы.



По данным следствия, вечером 23 сентября пенсионер повстречал возле магазина незнакомых мужчину и женщину. Они разговорились, после чего решили выпить. Пожилой мужчина сам предложил идти в гостиницу на улице Гагарина. В ней они собирались устроиться до утра.



В отеле они сняли номер и принялись употреблять спиртное. Через некоторое время, опьянев, мужчина начал приставать к находившейся в их компании женщине. Несколько раз пенсионер останавливал собутыльника, успокаивал его. В очередной раз такое вмешательство не понравилось мужчине. Он напал на пенсионера, повалил его на пол и принялся с силой наносить удары ногами по голове, груди и животу.



Потерпевший потерял сознание и затем впал в кому. На шум прибежала администратор отеля. Она вызвала охрану и скорую медицинскую помощь. Подозреваемый пытался скрыться, но работница гостиницы преградила ему путь и удерживала внутри до приезда сотрудников вневедомственной охраны.



Задержанному мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



