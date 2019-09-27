Интерпол нашёл в Иркутске угнанный 16 лет назад «Лэнд Крузер»

Внедорожник был угнан в Орехо-Зуево



Сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области при взаимодействии с иностранными коллегами нашли пять иномарок, находящихся в розыске, с изменёнными госномерами.



Так, в Иркутске обнаружены «Toyota Land Cruiser 100», похищенный 16 лет назад в Орехово-Зуево, «Toyota Land Cruiser 200», два года назад угнанный в Оренбурге, похищенные в тот же год «Toyota Highlander» из Подмосковья и «Toyota Corolla» из Новосибирской области. Также полицейские обнаружили седан «Toyota Corolla», угнанный у иркутянки в 2014 году.



В настоящее время автомобили находятся на арестплощадках и вскоре будут переданы законным владельцам. Сыщики принимают меры к установлению угонщиков.



Всего в этом году сотрудники иркутского отделения Интерпола помогли установить законных владельцев свыше 30 иномарок, ранее находившихся в розыске по всей России и ряда зарубежных государств.







