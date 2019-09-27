Они заготовили около 16 кубометров древесины
В ходе рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района, лесники заметили двух мужчин, которые загружали незаконно заготовленную древесину в грузовик.
Правонарушителями оказались два жителя села Новоильинск Заиграевского района.
- В ходе осмотра выяснилось, что правонарушители успели заготовить около 16 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 48 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Незаконно заготовленная древесина, «ЗИЛ-131» и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
В Бурятии «чёрные лесорубы» лишились грузовика и бензопилы
Происшествия, Фото:
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