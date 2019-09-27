В Иркутской области поймали киллера

Заказчик убийства уже ушёл из жизни



В Тайшете раскрыто убийство мужчины, совершённое в 2006 году. По версии следствия, в декабре 13 лет назад ныне покойный житель Тайшета предложил наёмнику убить 51-летнего мужчину за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей.



Утром 18 декабря 2006 года заказчик на своем автомобиле привез киллера в район, где проходил потерпевший. Наемник несколько раз ударил мужчину металлическим предметом и ножом в область головы и шеи. От полученных повреждений он скончался, а убийца скрылся с места преступления.



Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Но наконец личность исполнителя преступления была установлена. Им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за преступления против личности.



- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенное из корыстных побуждений. Обвиняемый признал вину и подробно рассказал следователям СКР о совершенном им преступлении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

