Сообщение о попытке грабежа поступило от продавца магазина
Преступление произошло в комиссионном магазине в Октябрьском районе Улан-Удэ. Мужчина зашёл в магазин и, рассматривая витрину с товаром, попытался украсть сотовый телефон. Но совершить преступление помешала продавец, которая заметила происходящее.
Грабитель тут же убежал из магазина. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии опросили продавца и приступили к осмотру прилегающей территории. Мужчину, схожего по приметам, группа задержания обнаружила во дворе жилого дома неподалеку от места преступления.
Мужчину доставили в магазин, где его опознала продавец. Задержанный, ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина, был передан сотрудникам полиции. Органами следствия по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец пытался ограбить комиссионный магазин
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