Улан-удэнец пытался ограбить комиссионный магазин

Сообщение о попытке грабежа поступило от продавца магазина



Преступление произошло в комиссионном магазине в Октябрьском районе Улан-Удэ. Мужчина зашёл в магазин и, рассматривая витрину с товаром, попытался украсть сотовый телефон. Но совершить преступление помешала продавец, которая заметила происходящее.



Грабитель тут же убежал из магазина. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии опросили продавца и приступили к осмотру прилегающей территории. Мужчину, схожего по приметам, группа задержания обнаружила во дворе жилого дома неподалеку от места преступления.



Мужчину доставили в магазин, где его опознала продавец. Задержанный, ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина, был передан сотрудникам полиции. Органами следствия по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

