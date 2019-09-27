В Забайкалье внук обворовал своего 96-летнего деда

Украденные 4 тысячи он потратил на спиртное



Утром 26 сентября с заявлением о хищении денег в полицию обратился 96-летний житель села Бада Забайкальского края.



Накануне ночью, когда пожилой мужчина спал, неизвестные проникли к нему в дом с помощью подбора ключа и украли спрятанные в укромном месте четыре тысячи рублей.



Оперативники установили, что к краже может быть причастен 36-летний внук потерпевшего. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. На допросе подозреваемый сознался в преступление. Похищенные деньги он потратил на спиртное.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



