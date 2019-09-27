Она хотела предотвратить «подозрительную активность» на банковском счёте
В Братске 65-летняя пенсионерка заявила в полицию о хищении с её банковского счёта крупной суммы денег. Накануне ей с московского номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности финансового учреждения, сообщил о проблемах со счётом клиентки. Он пояснил, что там обнаружена подозрительная активность и нужно срочно провести блокировку несанкционированной операции.
Для «предотвращения» кражи женщина доверчиво сообщила постороннему человеку сведения о карте, включая сиф-код с её оборотной стороны и пароли из банковских сообщений.
После такого общения с обеспокоенным «банкиром» женщина распрощалась со своими деньгами в сумме 58 тысяч рублей, сообщили в МУ МВД «Братское».
Пенсионерка из Братска отдала мошенникам почти 60 тысяч
Происшествия, Фото:
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