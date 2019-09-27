Пенсионерка из Братска отдала мошенникам почти 60 тысяч

Она хотела предотвратить «подозрительную активность» на банковском счёте



В Братске 65-летняя пенсионерка заявила в полицию о хищении с её банковского счёта крупной суммы денег. Накануне ей с московского номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности финансового учреждения, сообщил о проблемах со счётом клиентки. Он пояснил, что там обнаружена подозрительная активность и нужно срочно провести блокировку несанкционированной операции.



Для «предотвращения» кражи женщина доверчиво сообщила постороннему человеку сведения о карте, включая сиф-код с её оборотной стороны и пароли из банковских сообщений.



После такого общения с обеспокоенным «банкиром» женщина распрощалась со своими деньгами в сумме 58 тысяч рублей, сообщили в МУ МВД «Братское».

