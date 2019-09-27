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Пенсионерка из Братска отдала мошенникам почти 60 тысяч

Пенсионерка из Братска отдала мошенникам почти 60 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она хотела предотвратить «подозрительную активность» на банковском счёте

В Братске 65-летняя пенсионерка заявила в полицию о хищении с её банковского счёта крупной суммы денег. Накануне ей с московского номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности финансового учреждения, сообщил о проблемах со счётом клиентки. Он пояснил, что там обнаружена подозрительная активность и нужно срочно провести блокировку несанкционированной операции.

Для «предотвращения» кражи женщина доверчиво сообщила постороннему человеку сведения о карте, включая сиф-код с её оборотной стороны и пароли из банковских сообщений.

После такого общения с обеспокоенным «банкиром» женщина распрощалась со своими деньгами в сумме 58 тысяч рублей, сообщили в МУ МВД «Братское».
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