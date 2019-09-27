Чужой телефон он успел продать, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению
38-летний читинец познакомился с двумя молодыми людьми, с которыми в дальнейшем распивал спиртные напитки. Во время общения один из новых знакомых неоднократно просил у него телефон позвонить. Взяв смартфон в очередной раз, парень вовсе скрылся. Материальный ущерб составил 13 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.
Была установлена личность подозреваемого, однако задержать его по месту жительства не удалось. Ориентировка на молодого человека была направлена наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы задержали парня и доставили в отдел полиции. Выяснилось, чужой телефон он успел продать, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Сейчас телефон изъят и возвращён потерпевшему. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Новый знакомый читинца взял его телефон для звонка и скрылся
Происшествия, Фото:
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