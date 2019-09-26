Мошенники создавали фиктивные банки на подставных лиц
Трое жителей Читы в возрасте от 30 до 39 лет, не имея специальной лицензии, через созданные ими фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, предоставляли услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную.
В результате незаконных действий в течение двух лет мошенники причинили государству ущерб в размере 38 миллионов 182 тысячи рублей в виде невозмещённой суммы налога на добавленную стоимость.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств незаконной деятельности и других её участников, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Трое читинцев причинили государству ущерб в 38 миллионов рублей
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