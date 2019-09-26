Фирма продавала гражданам слуховые аппараты
37-летняя жительница Братска пойдёт под суд за хищение более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Женщина с июня 2015 до декабря 2016 года занимала должность директора обособленного структурного подразделения, которое занималось продажей слуховых аппаратов. По версии следствия, директор, используя свое служебное положение, похитили вверенные ей деньги – более миллиона рублей.
Она принимал деньги от граждан за слуховые аппараты и другие товары. Деньги в кассу не оприходовала, сведения о движении денежных средств и товара в программе «1С: Предприятие» не указывала, а присваивала.
Проданный товар числился в наличии. Преступные действия были выявлены по результатам проведенной ревизии.
Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.
В Братске директор фирмы обвиняется в хищении миллиона рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель маршрутки почему-то поехал на «красный». ВИДЕО
Однако уголовное дело на угонщиков возбудили и вручили подписку о невыезде
22-летний вор стащил портмоне с деньгами и велосипед
Николай Новокрещенов обвиняется в получении взяток за отмену судебных решений
Грабитель не раз попадал в поле зрения полицейских
Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения, полицейские обращаются за помощью к горожанам
Территория была оцеплена, пока полицейские вели переговоры с пьяным стрелком
Данные озвучила прокуратура
Грабитель пытался убежать от росгвардейцев
Землетрясение произошло в Курумканском районе
Владелец наркотиков подрабатывал там в сенокосный сезон
Сегодня в республике лесных пожаров не зарегистрировано
Иркутские полицейские вернули туристу из Японии похищенный у него гаджет
Медсестра украла телефон из чужого пакета
Травмы ещё двух человек оказались лёгкими