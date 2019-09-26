В Братске директор фирмы обвиняется в хищении миллиона рублей

Фирма продавала гражданам слуховые аппараты



37-летняя жительница Братска пойдёт под суд за хищение более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Женщина с июня 2015 до декабря 2016 года занимала должность директора обособленного структурного подразделения, которое занималось продажей слуховых аппаратов. По версии следствия, директор, используя свое служебное положение, похитили вверенные ей деньги – более миллиона рублей.



Она принимал деньги от граждан за слуховые аппараты и другие товары. Деньги в кассу не оприходовала, сведения о движении денежных средств и товара в программе «1С: Предприятие» не указывала, а присваивала.



Проданный товар числился в наличии. Преступные действия были выявлены по результатам проведенной ревизии.



Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.



