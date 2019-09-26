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В Братске директор фирмы обвиняется в хищении миллиона рублей

В Братске директор фирмы обвиняется в хищении миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Фирма продавала гражданам слуховые аппараты

37-летняя жительница Братска пойдёт под суд за хищение более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Женщина с июня 2015 до декабря 2016 года занимала должность директора обособленного структурного подразделения, которое занималось продажей слуховых аппаратов. По версии следствия, директор, используя свое служебное положение, похитили вверенные ей деньги – более миллиона рублей.

Она принимал деньги от граждан за слуховые аппараты и другие товары. Деньги в кассу не оприходовала, сведения о движении денежных средств и товара в программе «1С: Предприятие» не указывала, а присваивала.

Проданный товар числился в наличии. Преступные действия были выявлены по результатам проведенной ревизии.

Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.

растрата
 
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