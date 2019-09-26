В Улан-Удэ маршрутка едва не сбила пешехода на «зебре»

УГИБДД по Бурятии поделилось видео из рубрики «Чудаки на дорогах». На Виадуке камера видеонаблюдения зафиксировала нарушение ПДД водителем маршрутного автобуса. Проезжая на запрещающий сигнал светофора, нарушитель чуть не совершил наезд на пешехода.





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- Уважаемые водители, будьте внимательны! С начала года камерами ЦАФАП выявлено свыше 13 тысяч нарушений ПДД за непредоставление преимущества пешеходам, - сообщает Госавтоиспекция Бурятии.