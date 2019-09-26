Однако уголовное дело на угонщиков возбудили и вручили подписку о невыезде
В Борзе в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные угнали его мотоцикл «Рейсер». Мужчина обнаружил пропажу мотоцикла с ограды дома, но заявлять об угоне решил на следующий день.
Однако утром мужчина обнаружил, что мотоцикл стоит на месте.
Причастными к угону оказались два местных жителя. Выяснилось, что ночью молодые люди выкатили из ограды дома мотоцикл, покатались по городу и вернули транспорт обратно. Они полагали, что их могли видеть прохожие.
- Молодые люди доставлены в полицию, от них получены признательные показания. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев угнали мотоцикл и вернули его обратно
Происшествия, Фото:
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