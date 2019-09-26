Верховный суд Бурятии рассмотрит дело экс-зампреда Иркутского областного суда

Николай Новокрещенов обвиняется в получении взяток за отмену судебных решений
Верховный суд России удовлетворил заявление Генпрокуратуры об определении подсудности уголовного дела бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова, который обвиняется в получении взяток за отмену судебных решений по административным делам о пьяном вождении, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
Его дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Бурятии. В пресс-службе республиканского суда отметили, что дело пока не поступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, с марта по июнь 2017 года Новокрещенов вынес два судебных решения, которыми отменил решения нижестоящих судов о привлечении двух граждан к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После этого, по версии следствия, судья получил от данных граждан через посредника две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей.
Высшая квалификационная коллегия судей России по представлению председателя Следственного комитета дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Новокрещенова. Апелляционным определением Верховного суда данное решение было оставлено без изменения и вступило в силу в феврале 2019 года.
В августе заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, и оно было направлено в Верховный суд России для определения подсудности.
Новокрещенов ушёл в отставку по собственному желанию в ноябре 2017 года. Бывший судья находится под подпиской о невыезде, уточняет «Интерфакс-Сибирь».
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Происшествия, Фото:
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