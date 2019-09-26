В Бурятии большинство пропавших людей находят за 10 суток

Данные озвучила прокуратура



В 2019 году в более чем в 87 % случаев пропавшие граждане найдены в течение 10 суток с момента подачи заявлений. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



- Активно используются возможности созданной в декабре 2016 года ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД по республике, расширена деятельность по наполнению баз данных геномной информации, - отмечают в прокуратуре.



За полтора года установлено и раскрыто 11 преступлений, повлекших смерть пропавших. Ещё по 12 возбуждённым уголовным делам проводятся мероприятия по установлению обстоятельств исчезновения потерпевших и причастных к этому лиц.





