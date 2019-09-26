Данные озвучила прокуратура
В 2019 году в более чем в 87 % случаев пропавшие граждане найдены в течение 10 суток с момента подачи заявлений. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Активно используются возможности созданной в декабре 2016 года ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД по республике, расширена деятельность по наполнению баз данных геномной информации, - отмечают в прокуратуре.
За полтора года установлено и раскрыто 11 преступлений, повлекших смерть пропавших. Ещё по 12 возбуждённым уголовным делам проводятся мероприятия по установлению обстоятельств исчезновения потерпевших и причастных к этому лиц.
В Бурятии большинство пропавших людей находят за 10 суток
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Землетрясение произошло в Курумканском районе
Владелец наркотиков подрабатывал там в сенокосный сезон
Сегодня в республике лесных пожаров не зарегистрировано
Иркутские полицейские вернули туристу из Японии похищенный у него гаджет
Медсестра украла телефон из чужого пакета
Травмы ещё двух человек оказались лёгкими
Пострадала женщина-пассажирка
Одного из участников ДТП откачивала реанимация
Правонарушителей задержали читинские таможенники
Мужчина незаконно заготовил около 3 кубометров древесины
Убийство произошло на улице Нефритовая
Отец бил ребёнка и швырял его в стену
В республике произошло 4040 бытовых пожаров
Он потратил 15 тысяч рублей
Ущерб составил более 50 тысяч рублей