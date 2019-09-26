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В Бурятии большинство пропавших людей находят за 10 суток

В Бурятии большинство пропавших людей находят за 10 суток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Данные озвучила прокуратура

В 2019 году в более чем в 87 % случаев пропавшие граждане найдены в течение 10 суток с момента подачи заявлений. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

- Активно используются возможности созданной в декабре 2016 года ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД по республике, расширена деятельность по наполнению баз данных геномной информации, - отмечают в прокуратуре.

За полтора года установлено и раскрыто 11 преступлений, повлекших смерть пропавших. Ещё по 12 возбуждённым уголовным делам проводятся мероприятия по установлению обстоятельств исчезновения потерпевших и причастных к этому лиц.


пропавшие без вести
 
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