Медсестра украла телефон из чужого пакета
В медучреждении Баргузинского района произошла кража. По подозрению в ней сотрудники полиции задержали медсестру – 41-летнюю местную жительницу.
Женщина стащила телефон из пакета, оставленного коллегой на несколько минут в гардеробе. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
Ранее она не судима, свою вину медсестра признала и раскаялась в содеянном.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии медсестра стащила телефон у коллеги
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