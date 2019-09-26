В Бурятии медсестра стащила телефон у коллеги

Медсестра украла телефон из чужого пакета



В медучреждении Баргузинского района произошла кража. По подозрению в ней сотрудники полиции задержали медсестру – 41-летнюю местную жительницу.



Женщина стащила телефон из пакета, оставленного коллегой на несколько минут в гардеробе. Ущерб составил 13 тысяч рублей.



Ранее она не судима, свою вину медсестра признала и раскаялась в содеянном.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

