В Улан-Удэ водителя госпитализировали после тройного ДТП

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в 20 часов в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Столкнулись «Тойота Соарер», «Субару Форестер» и «Рено Логан». По кадрам с места аварии было видно, как одного из участников ДТП откачивали медики.
Сегодня УГИБДД по Бурятии прокомментировала ДТП.
- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Соарер», следуя по улице Тепловая со стороны посёлка Забайкальский в направлении улицы Дальневосточная совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер» с выездом на полосу встречного движения и последующим столкновением с автомашиной «Рено Логан», - сообщает Госавтоинспекция.
В результате ДТП водитель «Рено» с травмами госпитализирован в БСМП.
Водитель «Тойоты» и пассажир «Рено» после осмотра медиками отпущены домой. Они отделались ушибами.