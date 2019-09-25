Забайкальцы спрятали 23 золотых слитка в обуви

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Правонарушителей задержали читинские таможенники



Читинские таможенники пресекли канал незаконного вывоза золота в Китай, организованный преступной группой из четырёх жителей Забайкальского края.



Летом 2019 года в пункте пропуска МАПП Забайкальск таможенники задержали трёх курьеров, которые пытались вывезти в Китай 23 золотых слитка, спрятанные в обуви. В результате оперативных мероприятий читинские таможенники вышли на преступную группу, члены которой занимались скупкой, переплавкой и продажей драгоценного металла.



У двух участников преступной группы в домах и хозяйственных постройках были обнаружены около 7 млн. рублей наличными, несколько слитков золота, незарегистрированный карабин «Сайга», 120 литров спиртосодержащей жидкости, расфасованной в стеклянные бутылки с наклейками известных отечественных водочных брендов и в пластиковые канистры.



По решению суда два участника преступной группы арестованы на два месяца, другие двое дали подписку о невыезде.



По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.



Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к преступной деятельности группы, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.





