Улан-удэнец ограбил подруг, сидевших на скамейке

Грабёж произошёл во дворе многоэтажного дома



23 сентября 21-летняя улан-удэнка обратилась в дежурную часть Октябрьского отдела полиции с заявлением о грабеже. Поздним вечером она и её подруга во дворе многоэтажного дома ждали соседку с ключами от квартиры.



В это время к девушкам подошла компания молодых людей, один из них схватил со скамейки дамскую сумку и скрылся. В сумке лежали сотовые телефоны обеих девушек и документы. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей.



По «горячим следам» сотрудники полиции задержали подозреваемого - 20-летнего парня, проживающего в соседнем доме. Его по оперативной фототеке опознали девушки.



Парень нигде не работает, условно осуждён за кражу и неоднократно доставлялся в отдел полиции с мест особого внимания.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





