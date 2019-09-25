Грабёж произошёл во дворе многоэтажного дома
23 сентября 21-летняя улан-удэнка обратилась в дежурную часть Октябрьского отдела полиции с заявлением о грабеже. Поздним вечером она и её подруга во дворе многоэтажного дома ждали соседку с ключами от квартиры.
В это время к девушкам подошла компания молодых людей, один из них схватил со скамейки дамскую сумку и скрылся. В сумке лежали сотовые телефоны обеих девушек и документы. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей.
По «горячим следам» сотрудники полиции задержали подозреваемого - 20-летнего парня, проживающего в соседнем доме. Его по оперативной фототеке опознали девушки.
Парень нигде не работает, условно осуждён за кражу и неоднократно доставлялся в отдел полиции с мест особого внимания.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец ограбил подруг, сидевших на скамейке
Происшествия, Фото:
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