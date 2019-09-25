 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

Улан-удэнец ограбил подруг, сидевших на скамейке

Улан-удэнец ограбил подруг, сидевших на скамейке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабёж произошёл во дворе многоэтажного дома

23 сентября 21-летняя улан-удэнка обратилась в дежурную часть Октябрьского отдела полиции с заявлением о грабеже. Поздним вечером она и её подруга во дворе многоэтажного дома ждали соседку с ключами от квартиры.

В это время к девушкам подошла компания молодых людей, один из них схватил со скамейки дамскую сумку и скрылся. В сумке лежали сотовые телефоны обеих девушек и документы. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей.

По «горячим следам» сотрудники полиции задержали подозреваемого - 20-летнего парня, проживающего в соседнем доме. Его по оперативной фототеке опознали девушки.

Парень нигде не работает, условно осуждён за кражу и неоднократно доставлялся в отдел полиции с мест особого внимания.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец ограбил подруг, сидевших на скамейке
Улан-удэнец ограбил подруг, сидевших на скамейке
Происшествия, 25.09.2019
Грабёж произошёл во дворе многоэтажного дома
В Иркутске осудили мужчину, убившего невестку
В Иркутске осудили мужчину, убившего невестку
Происшествия, 25.09.2019
Мужчина убил невестку, считая, она изменяет его брату
В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино
В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино
Происшествия, 25.09.2019
Все они принадлежали одной организованной группе
Забайкалец спрятал 240 таблеток трамадола из Китая под вагоном
Забайкалец спрятал 240 таблеток трамадола из Китая под вагоном
Происшествия, 25.09.2019
В Забайкалье будут судить контрабандиста сильнодействующих веществ
Житель Бурятии украл деньги у своей коллеги
Житель Бурятии украл деньги у своей коллеги
Происшествия, 25.09.2019
Он украл их из сумки, оставленной в подсобке магазина  
В Ангарске в перевернувшейся машине погибла девушка
В Ангарске в перевернувшейся машине погибла девушка
Происшествия, 25.09.2019
Водитель сбил двух пешеходов и перевернулся
В Бурятии пьяные студенты украли 12 ящиков с алкоголем
В Бурятии пьяные студенты украли 12 ящиков с алкоголем
Происшествия, 25.09.2019
Воры залезли в продуктовый магазин только за выпивкой
В Бурятии закрыли детсады и пищеблоки школ с колиформными бактериями
В Бурятии закрыли детсады и пищеблоки школ с колиформными бактериями
Происшествия, 25.09.2019
Приставы приостановили работу двух детсадов и двух пищеблоков школ
В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
Происшествия, 25.09.2019
Водитель, повредивший ограждение мемориала, признал на суде свою вину
В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
Происшествия, 25.09.2019
Пожилые женщины лишились своих сбережений после «обряда»
В Бурятии осудили контрактника, прогулявшего службу
В Бурятии осудили контрактника, прогулявшего службу
Происшествия, 24.09.2019
Сам рядовой заявил, что сломал ключицу
В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
Происшествия, 24.09.2019
Оружие и боеприпасы, по словам мужчины, лежали в заброшенном доме
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
Происшествия, 24.09.2019
Помимо этого, он причастен ещё к двум кражам

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^