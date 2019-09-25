В Иркутске осудили мужчину, убившего невестку

Мужчина убил невестку, считая, она изменяет его брату



В Иркутске осуждён 43-летний уроженец Читы, убивший невестку.



Осенью 2018 года пьяный мужчина зарезал супругу своего младшего брата в гостинице. Он убил женщину, считая она ведёт аморальный образ жизни и вступает в интимные отношения с другими мужчинами.



Мужчина вооружился ножом, прошёл в комнату, где женщина лежала на кровати на животе. Затем сел на женщину и нанёс ей четыре удара ножом в область шеи. После того как она перевернулась на спину, нанес множественные удары ножом в область груди и живота.



- Осуждённый вину в совершении убийства не признал, однако судом доводы подсудимого о том, что он не совершал убийства потерпевшей признаны несостоятельными. По мнению суда, мужчина даёт такие показания с целью избежать уголовной ответственности за совершённое им особо тяжкое преступление, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.



Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в Октябрьском районном суде.





