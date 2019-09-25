В Бурятии закрыли детсады и пищеблоки школ с колиформными бактериями

Приставы приостановили работу двух детсадов и двух пищеблоков школ



В Джидинском районе судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность сразу четырёх социальных объектов, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В поле зрения сотрудников Роспотребнадзора попали образовательные учреждения сёл Джида и Енхор – два детских сада «Солнышко» и «Чебурашка», а также пищеблоки средних общеобразовательных школ.



Причиной административного наказания послужила некачественная вода. По результатам лабораторных исследований в пробах воды обнаружены общие колиформные бактерии, которые могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. Также выяснилось, что водозаборы, используемые в учреждениях для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, не имеют санитарно-эпидемиологического заключения.



В связи с тем, что детские сады и школы являются объектами социального значения, а также в связи с угрозой жизни и здоровью детей, судебный пристав в день поступления исполнительных документов выехал в населённые пункты.



На сегодняшний день деятельность двух детских садов приостановлена. Дети начнут посещать дошкольные учреждения после устранения выявленных нарушений. В двух общеобразовательных школах приостановлена работа пищеблока.



Во избежание несанкционированного возобновления работы руководители образовательных учреждений предупреждены об административной и уголовной ответственности.

