 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки

В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожилые женщины лишились своих сбережений после «обряда»

Полицейские разыскивают мошенниц, которые обманным путём выманили у двух пожилых женщин 70 тысяч рублей и золотые украшения. Несмотря на то, что потерпевшие знали о подобных схемах обмана, они поддались на уловки аферисток и потеряли свои сбережения.

20 сентября в дежурную часть полиции обратилась 73-летняя ангарчанка. Женщина рассказала, что в одном из магазинов в 95 квартале к ней подошла незнакомка и сообщила, что видит сглаз и порчу. Лже-целительница убедила потерпевшую, что бесплатно поможет ей и снимет всё негативное воздействие, однако для этого необходимо произвести обряд «очищения». Вскоре к ним подошла ещё одна гражданка со словами благодарности за излечение сына. В результате пенсионерка согласилась на обряд и для ритуала передала аферисткам свои золотые украшения. Тем временем, мошенница завернула драгоценности в свёрток, который попросила открыть только спустя сутки. Не обнаружив затем украшений, ангарчанка осознала, что стала жертвой мошенниц и обратилась за помощью в полицию. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Кроме того, пользуясь аналогичной схемой мошенницы выманили 70 тысяч рублей у 84-летней ангарчанки. В 25 квартале неизвестная женщина предложила излечить пенсионерку от порчи. К беседе присоединилась ещё одна женщина, которая якобы также принесла денежные средства для снятия порчи. Однако после прочтения «заговора» подозреваемые со средствами скрылись в неизвестном направлении. А потерпевшая обнаружила, что в газете, в которую заворачивали деньги, находятся нарезанные листки бумаги.

В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание аферисток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.  
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
Происшествия, 25.09.2019
Водитель, повредивший ограждение мемориала, признал на суде свою вину
В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
Происшествия, 25.09.2019
Пожилые женщины лишились своих сбережений после «обряда»
В Бурятии осудили контрактника, прогулявшего службу
В Бурятии осудили контрактника, прогулявшего службу
Происшествия, 24.09.2019
Сам рядовой заявил, что сломал ключицу
В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
Происшествия, 24.09.2019
Оружие и боеприпасы, по словам мужчины, лежали в заброшенном доме
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
Происшествия, 24.09.2019
Помимо этого, он причастен ещё к двум кражам
Пьяный житель Бурятии убил отца
Пьяный житель Бурятии убил отца
Происшествия, 24.09.2019
После убийства мужчина прятался на заднем дворе
Забайкалка украла телефон таксиста
Происшествия, 24.09.2019
Гаджет воровка продала, а деньги потратила
В Иркутской области три бабушки перевели аферистам более 200 тысяч
В Иркутской области три бабушки перевели аферистам более 200 тысяч
Происшествия, 24.09.2019
Бабушки, доверяя «родственникам» или «юристам», переводят на их счета крупные суммы денег
В Бурятии будут судить мужчину, убившего 16-летнего сироту
В Бурятии будут судить мужчину, убившего 16-летнего сироту
Происшествия, 24.09.2019
Убийство произошло из-за температуры воды, в которой собирались купать детей
В Улан-Удэ конфликт в маршрутке окончился вызовом полиции
В Улан-Удэ конфликт в маршрутке окончился вызовом полиции
Происшествия, 24.09.2019
Во время ссоры женщина вцепилась в волосы другой пассажирки
Улан-удэнцев шокировала толпа ОМОНовцев на стройке
Улан-удэнцев шокировала толпа ОМОНовцев на стройке
Происшествия, 24.09.2019
Очевидцы посчитали, что росгвардейцы опять кого-то разгоняли
Иркутянин, сбивший 9 полицейских, предстанет перед судом
Иркутянин, сбивший 9 полицейских, предстанет перед судом
Происшествия, 24.09.2019
Пьяный водитель устроил крупное ДТП с пострадавшими сотрудниками ГИБДД

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^