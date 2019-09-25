В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки



Полицейские разыскивают мошенниц, которые обманным путём выманили у двух пожилых женщин 70 тысяч рублей и золотые украшения. Несмотря на то, что потерпевшие знали о подобных схемах обмана, они поддались на уловки аферисток и потеряли свои сбережения.



20 сентября в дежурную часть полиции обратилась 73-летняя ангарчанка. Женщина рассказала, что в одном из магазинов в 95 квартале к ней подошла незнакомка и сообщила, что видит сглаз и порчу. Лже-целительница убедила потерпевшую, что бесплатно поможет ей и снимет всё негативное воздействие, однако для этого необходимо произвести обряд «очищения». Вскоре к ним подошла ещё одна гражданка со словами благодарности за излечение сына. В результате пенсионерка согласилась на обряд и для ритуала передала аферисткам свои золотые украшения. Тем временем, мошенница завернула драгоценности в свёрток, который попросила открыть только спустя сутки. Не обнаружив затем украшений, ангарчанка осознала, что стала жертвой мошенниц и обратилась за помощью в полицию. Ущерб составил 23 тысячи рублей.



Кроме того, пользуясь аналогичной схемой мошенницы выманили 70 тысяч рублей у 84-летней ангарчанки. В 25 квартале неизвестная женщина предложила излечить пенсионерку от порчи. К беседе присоединилась ещё одна женщина, которая якобы также принесла денежные средства для снятия порчи. Однако после прочтения «заговора» подозреваемые со средствами скрылись в неизвестном направлении. А потерпевшая обнаружила, что в газете, в которую заворачивали деньги, находятся нарезанные листки бумаги.



В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание аферисток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

