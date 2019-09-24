Помимо этого, он причастен ещё к двум кражам
Накануне в дежурную часть города Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась местная жительница с заявлением о том, что у неё похищено имущество на общую сумму в 218 тысяч рублей.
В ходе розыска сотрудники полиции установили, что к краже причастен 47-летний житель Куйтуна, ранее неоднократно судимый. В Усолье-Сибирском он находился в гостях.
Мужчина в поисках лёгкой наживы, проходя по частному жилому сектору днём, решил воспользоваться предоставленной возможностью – тем, что собаки во дворе не было, а окно оказалось открытым и хозяев не было дома. Он незамеченным проник в дом и крал золотые украшения, женские часы, ноутбук, фотоаппарат.
Похищенные предметы он продал. Оперативники разыскали и изъяли часть похищенного.
По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание до шести лет лишения свободы.
Кроме того, установлена причастность 47-летнего мужчины ещё к двум аналогичным преступлениям в Усолье-Сибирском. Он подозревается в совершении краж из двух частных домов, где были похищены электроинструменты и телевизор. По данным фактам также возбуждены уголовные дела, все украденное имущество найдено и изъято, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
Происшествия, Фото:
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