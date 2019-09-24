Забайкалка украла телефон таксиста

Гаджет воровка продала, а деньги потратила



С заявлением о краже в полицию обратился житель села Амитхаша Забайкальского края. Место пропажи мужчина пояснить не смог.



Позже была установлена подозреваемая. Ею оказалась 31-летняя жительница Могойтуйского района. Она призналась в краже.



Выяснилось, что работая в службе такси, мужчина довозил женщину до Агинска. Выходя из автомобиля и видя, что за её действиями водитель не наблюдает, из бардачка между сидениями она украла сотовый телефон. Ущерб составил семь тысяч рублей. Гаджет воровка продала, а деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время телефон изъят и возвращён владельцу.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее женщина была судима за кражу чужого имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

