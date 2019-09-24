Гаджет воровка продала, а деньги потратила
С заявлением о краже в полицию обратился житель села Амитхаша Забайкальского края. Место пропажи мужчина пояснить не смог.
Позже была установлена подозреваемая. Ею оказалась 31-летняя жительница Могойтуйского района. Она призналась в краже.
Выяснилось, что работая в службе такси, мужчина довозил женщину до Агинска. Выходя из автомобиля и видя, что за её действиями водитель не наблюдает, из бардачка между сидениями она украла сотовый телефон. Ущерб составил семь тысяч рублей. Гаджет воровка продала, а деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время телефон изъят и возвращён владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее женщина была судима за кражу чужого имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка украла телефон таксиста
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