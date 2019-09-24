Он направил в краевой суд более 40 жалоб
Забайкальский краевой суд рассмотрел жалобы 46-летнего жителя Читинского района. Ранее суд признал его виновным в убийстве. Также обвиняемый потребовал рассматривать его дело с участием присяжных заседателей.
В марте 2018 года мужчина, после совместного распития спиртного, на почве ревности из-за женщины нанёс топором своему сопернику множественные раны головы. Потерпевший скончался на месте.
Не согласившись с приговором суда, мужчина направил в краевой суд более 40 жалоб, указывая о неполноте следствия, выдвигая иные версии совершения преступления. Также он указывал о некомпетентности, по его мнению, суда присяжных, не разбирающегося в юридических тонкостях.
- Все жалобы стороны защиты апелляционная инстанция отвергла как необоснованные. За умышленное причинение смерти другому человеку, с учетом имеющегося неотбытого наказания за другое преступление, мужчина осуждён к лишению свободы на 14 лет 10 месяцев в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Приговор суда вступил в законную силу.
Житель Забайкалья, убивший из ревности друга, пытался обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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