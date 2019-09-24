Пьяный водитель устроил крупное ДТП с пострадавшими сотрудниками ГИБДД
В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, который сбил сразу девять полицейских. Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 29 июля 2018 года на мосту через реку Иркут. Пьяный 29-летний мужчина на «Форд Фокус», наехал на девять сотрудников полиции и водителя легкового автомобиля. Таким образом, всего пострадали 10 человек.
Следователям на допросе мужчина пояснил, что пытался оказать помощь в задержании правонарушителя, за которым сотрудники ГИБДД устроили погоню. Однако не справился с управлением и врезался в стоящие патрульные автомобили, сбив при этом стоящих рядом полицейских.
- Находился в нетрезвом состоянии, не подрасчитал скорость, не справился с управлением, протаранил экипаж сотрудников ДПС, - рассказал виновник ДТП.
- На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянин, сбивший 9 полицейских, предстанет перед судом
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