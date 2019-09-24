На борту теплоходов находились машины с пассажирами
В Якутии на реке Лена столкнулись два теплохода, следователи начали доследственную проверку.
По предварительным данным, 22 сентября в 22.45 часов на реке Лена столкнулись теплоход «Паром-9», следовавший по маршруту «Якутск-Нижний Бестях», и теплоход «СПТО-832», следовавший по обратному маршруту.
На борту теплоходов находились машины с пассажирами.
В результате происшествия пострадавших нет. «Паром-9» получил повреждения кормовой части, теплоход «СПТО-832» - носовой части, также повреждён автомобиль, который находился на борту «Паром-9».
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В Якутии столкнулись теплоходы
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