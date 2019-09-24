Иркутскую область опередили Московская и Свердловская области
В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года - 8 383. На данный момент местонахождение подавляющего большинство лиц установлено, в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
По её словам, «наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях».
Председатель ведомства Александр Бастрыкин на оперативном совещании поручил проработать вопрос о создании на сайте СК актуального раздела с информацией о разыскиваемых несовершеннолетних, а также о создании базы ДНК-учёта родственников пропавших без вести детей, уточняет ТАСС.
Иркутская область вошла в тройку лидеров по числу пропавших детей
Происшествия, Фото:
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