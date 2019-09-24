Читинец перевернулся на угнанном автомобиле

Автомобиль в кювете обнаружили сотрудники ДПС



Ночью во время патрулирования улиц Читы сотрудники ДПС заметили в кювете автомобиль «Жигули». Ни водителя, не пассажиров в автомобиле не было. Он был помещён на специальную стоянку.



На следующий день в полицию поступило сообщение об угоне этого автомобиля от жителя первого микрорайона города. По словам потерпевшего, он оставил автомобиль незапертым на ночь во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил пропажу.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Он дал признательные показания.



Полицейским молодой человек пояснил, что хотел покататься по ночному городу, однако не справился с управлением, съехал с проезжей части и, бросив машину, скрылся. В настоящее время «Жигули» вернули потерпевшему.



По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



