На балконе многоквартирного дома в Улан-Удэ появилась провокационная надпись
Накануне в паблике «Подслушано Бурятия» появилось сообщение от одного из горожан – он поделился фотографией с подписью: «сегодня с утрa вот такое увидели во дворе на Бийской».
На снимке изображен один из балконов первого этажа многоквартирного дома. На синем балконе белой краской написано: «Здесь живёт убийца педофил». Пугающие слова написаны от руки и торопливо – белая краска стекает с букв вниз.
Улан-удэнцы в соцсетях начали бурно обсуждать увиденное: «Надо бы к нему постучаться и посмотреть на него», «Чё, по сути педофил живёт», «Неужели правда?!».
Горожане предположили, что это неудачный розыгрыш или месть.
Пользователи Сети также выразили мнение, что это «выходки» коллекторов: «Ещё одна жертва коллекторов», «Их методы», «С вероятностью около 90% процентов - это выходки коллекторов».
В свою очередь, представитель одного из коллекторских агентств, работающих в Бурятии, заявил «Байкал-Daily», что лицензированные фирмы таким точно заниматься не будут.
Улан-удэнца прилюдно обвинили в том, что он убийца и педофил
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