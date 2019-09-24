Улан-удэнца прилюдно обвинили в том, что он убийца и педофил

На балконе многоквартирного дома в Улан-Удэ появилась провокационная надпись



Накануне в паблике «Подслушано Бурятия» появилось сообщение от одного из горожан – он поделился фотографией с подписью: «сегодня с утрa вот такое увидели во дворе на Бийской».



На снимке изображен один из балконов первого этажа многоквартирного дома. На синем балконе белой краской написано: «Здесь живёт убийца педофил». Пугающие слова написаны от руки и торопливо – белая краска стекает с букв вниз.



Улан-удэнцы в соцсетях начали бурно обсуждать увиденное: «Надо бы к нему постучаться и посмотреть на него», «Чё, по сути педофил живёт», «Неужели правда?!».



Горожане предположили, что это неудачный розыгрыш или месть.



Пользователи Сети также выразили мнение, что это «выходки» коллекторов: «Ещё одна жертва коллекторов», «Их методы», «С вероятностью около 90% процентов - это выходки коллекторов».



В свою очередь, представитель одного из коллекторских агентств, работающих в Бурятии, заявил «Байкал-Daily», что лицензированные фирмы таким точно заниматься не будут.

