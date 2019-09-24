В Бурятии вальщик леса спилил «лишние» деревья

Так «чёрный» лесоруб хотел увеличить свою зарплату



Сотрудники полиции выявили незаконную рубку деревьев в Урминском участковом лесничестве Селенгинского района Бурятии. Оперативники задержали подозреваемого - 39-летнего улан-удэнца, работающего в лесозаготовительной организации вальщиком.



Мужчина, работая на легально выданной лесоделяне, спилил неклеймёные деревья общим объёмом около 35 кубометров – для получения большей заработный платы. Тем самым он причинил лесному фонду ущерб на сумму порядка 167 тысяч рублей.



Полицейские изъяли у мужчины бензопилу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



