Так «чёрный» лесоруб хотел увеличить свою зарплату
Сотрудники полиции выявили незаконную рубку деревьев в Урминском участковом лесничестве Селенгинского района Бурятии. Оперативники задержали подозреваемого - 39-летнего улан-удэнца, работающего в лесозаготовительной организации вальщиком.
Мужчина, работая на легально выданной лесоделяне, спилил неклеймёные деревья общим объёмом около 35 кубометров – для получения большей заработный платы. Тем самым он причинил лесному фонду ущерб на сумму порядка 167 тысяч рублей.
Полицейские изъяли у мужчины бензопилу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии вальщик леса спилил «лишние» деревья
Происшествия, Фото:
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