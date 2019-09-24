Компенсации сбитому мотоциклисту пришлось добиваться через суд
В Бурятии судебные приставы взыскали с женщины-водителя моральный вред, причинённый в результате ДТП. Выезжая со второстепенной дороги, женщина сбила мотоциклиста на главной дороге. С различными ушибами тела молодой человек был госпитализирован в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы.
Несмотря на то, что суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, женщина свою вину отрицала. Она пыталась обжаловать решение мирового суда в вышестоящей судебной инстанции, ссылаясь на причинение лёгкого вреда здоровью мотоциклиста.
Суд требования мотоциклиста удовлетворил частично, постановив взыскать с женщины компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Судебные приставы задолженность взыскали за счёт обращения на средства должницы на банковских счетах, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии женщина-водитель сбила мотоциклиста и отрицала вину
Происшествия, Фото:
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