В Бурятии женщина-водитель сбила мотоциклиста и отрицала вину

Компенсации сбитому мотоциклисту пришлось добиваться через суд



В Бурятии судебные приставы взыскали с женщины-водителя моральный вред, причинённый в результате ДТП. Выезжая со второстепенной дороги, женщина сбила мотоциклиста на главной дороге. С различными ушибами тела молодой человек был госпитализирован в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы.



Несмотря на то, что суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, женщина свою вину отрицала. Она пыталась обжаловать решение мирового суда в вышестоящей судебной инстанции, ссылаясь на причинение лёгкого вреда здоровью мотоциклиста.



Суд требования мотоциклиста удовлетворил частично, постановив взыскать с женщины компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.



Судебные приставы задолженность взыскали за счёт обращения на средства должницы на банковских счетах, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



