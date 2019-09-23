В Улан-Удэ в ДТП попало такси с пассажирами

Машина «Toyota Ipsum», ехавшая в сторону Левого берега, совершила столкновение с автомобилем с логотипами такси «Максим». Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщают очевидцы, в такси находились пассажиры.

Сегодня в Улан-Удэ по улице Борсоева, рядом с остановкой «ТД Наран» перед «зеброй» произошло ДТП.