В Улан-Удэ в ДТП попало такси с пассажирами

Пострадавших в результате происшествия нет
Сегодня в Улан-Удэ по улице Борсоева, рядом с остановкой «ТД Наран» перед «зеброй» произошло ДТП.
Машина «Toyota Ipsum», ехавшая в сторону Левого берега, совершила столкновение с автомобилем с логотипами такси «Максим». Пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщают очевидцы, в такси находились пассажиры.
Авария произошла в районе Элеватора
Пострадавших в результате происшествия нет
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