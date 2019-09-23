От освидетельствования мужчина отказался
Сотрудники наркоконтроля в Гусиноозёрске задержали велосипедиста. У 38-летнего горожанина правоохранители изъяли пакет с марихуаной весом 765 граммов.
От освидетельствования на предмет употребления наркотика мужчина отказался, в связи с чем был привлечён к административной ответственности.
Ранее он не судим.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК, сообщили в МВД по Бурятии.
В Гусиноозёрске поймали велосипедиста с наркотиками
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