В Гусиноозёрске поймали велосипедиста с наркотиками

От освидетельствования мужчина отказался



Сотрудники наркоконтроля в Гусиноозёрске задержали велосипедиста. У 38-летнего горожанина правоохранители изъяли пакет с марихуаной весом 765 граммов.



От освидетельствования на предмет употребления наркотика мужчина отказался, в связи с чем был привлечён к административной ответственности.



Ранее он не судим.



Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК, сообщили в МВД по Бурятии.



