В Иркутской области в столкновении грузовиков погибли двое мужчин

Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине большегруз МАЗ. В результате погибли пассажиры «КамАЗа» – 26 и 31-мужчины. Ещё один пассажир доставлен в больницу.

















На дороге Обуса-Чичково Осинского района Иркутской области ночью 21 сентября произошло смертельное ДТП.Предварительно установлено, что управлял автомобилем 46-летний уроженец Аларского района. С места происшествия он скрылся, принимаются меры к его розыску и задержанию.По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставление места совершения преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.