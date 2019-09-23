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В Иркутской области в столкновении грузовиков погибли двое мужчин

В Иркутской области в столкновении грузовиков погибли двое мужчин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё один был госпитализирован в больницу

На дороге Обуса-Чичково Осинского района Иркутской области ночью 21 сентября произошло смертельное ДТП.

Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине большегруз МАЗ. В результате погибли пассажиры «КамАЗа» – 26 и 31-мужчины. Ещё один пассажир доставлен в больницу.


Предварительно установлено, что управлял автомобилем 46-летний уроженец Аларского района. С места происшествия он скрылся, принимаются меры к его розыску и задержанию.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставление места совершения преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть
 
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