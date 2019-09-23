В Бурятии более двух месяцев ищут пропавшую девушку

В последний раз её видели на площади Советов
Полицейские разыскивают 29-летнюю жительницу Иволгинского района Олесю Исаеву. Она 7 июля около 20.00 часов ушла с площади Советов в Улан-Удэ, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы:
европейской внешности, на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы темные длинные, глаза карие.
Была одета:
ветровка темно-синего цвета с капюшоном, кофта светло-серая, брюки чёрные, кроссовки с сочетанием чёрного и жёлтого цветов.
Особые приметы:
косоглазие, речь невнятная.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-59-94, 8(3012)41-66-45, 8(9025)-63-44-31, 8(983)533-62-05 или 102 (112).
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