Вора привлекла открытая калитка
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 15 сентября в полицию поступило сообщение о преступлении. 29-летний молодой человек рассказал, что ночью проснулся от холода и обнаружил, что в доме выставлено окно, а из комнаты пропал мобильный. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили и задержали вора – 20-летнего парня, проживающего неподалеку. По его словам, его привлекла открытая калитка и он совершил кражу. Телефон улан-удэнец планировал продать.
- Подозреваемый, будучи несовершеннолетним, уже привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец, в доме которого побывал вор, проснулся от холода
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