Мужчина заявил, что выстрелил случайно
Судебные приставы взыскали с 34-летнего улан-удэнца компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Мужчина по неосторожности выстрелил в человека из огнестрельного оружия. Потерпевший получил дробовое ранение крестцовой области с проникающим ранением в брюшную полость. Пуля задела у мужчины внутренние органы – правую долю печени и двенадцатиперстную кишку.
Неосторожное обращение с оружием привело «стрелка» на скамью подсудимых. Приговором суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.
После случившегося потерпевшему было возмещено 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако посчитав эту сумму недостаточной, а также с учётом тяжести вреда здоровью, мужчина обратился в суд за взысканием дополнительных средств.
Суд удовлетворил исковые требования частично и присудил ответчику выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Решение суда было исполнено благодаря аресту «Хонды Партнер» должника и расчетных счетов в банке. После этого мужчина поспешил оплатить задолженность в полном объёме.
Улан-Удэ выплатил 200 тысяч за выстрел в человека
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