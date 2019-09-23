С помощью мобильного банка вор перевёл себе деньги
12 сентября в полицию поступило сообщение от пассажира автобуса «Улан-Удэ - Заиграево». Очевидец рассказал, что в салоне дебоширит и конфликтует с водителем нетрезвая женщина.
Полицейские доставили 32-летнюю жительницу Заиграевского района в отдел полиции для профилактической беседы. Здесь выяснилось, что в маршрутке она оставила свой телефон. Впоследствии с помощью мобильного банка, установленного на сотовом, с банковского счета были списаны 2700 рублей.
В результате розыска сотрудники полиции установили владельца счёта, куда были перечислены деньги, а затем и самого подозреваемого - 33-летнего пассажира автобуса. У него изъят похищенный телефон.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ дебоширка из автобуса стала жертвой преступления
Происшествия, Фото:
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