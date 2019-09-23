В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист

Подросток, выезжая со двора дома, врезался в грузовик



Вчера около 8 часов вечера в ДТП в Тулуне погиб 15-летний мотоциклист.



Подросток управлял незарегистрированным мотоциклом «Рейсер». На мотоцикле также ехала его знакомая девушка.



Выезжая со двора дома, он врезался в грузовой автомобиль «Мицубиси Фусо», который следовал по главной дороге.



В результате аварии девятиклассник от полученных травм скончался на месте происшествия. 15-летняя пассажирка доставлена в районную больницу с множественными переломами и травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





