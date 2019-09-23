Подросток, выезжая со двора дома, врезался в грузовик
Вчера около 8 часов вечера в ДТП в Тулуне погиб 15-летний мотоциклист.
Подросток управлял незарегистрированным мотоциклом «Рейсер». На мотоцикле также ехала его знакомая девушка.
Выезжая со двора дома, он врезался в грузовой автомобиль «Мицубиси Фусо», который следовал по главной дороге.
В результате аварии девятиклассник от полученных травм скончался на месте происшествия. 15-летняя пассажирка доставлена в районную больницу с множественными переломами и травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
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