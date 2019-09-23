Пострадал 28-летний водитель
В воскресенье в 6.30 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Магистральная.
28-летний водитель «Тойоты Виста» не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Машину буквально расплющило.
Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Кабанском районе Бурятии в опрокинувшемся «Лэнд Крузере» пострадала спящая девочка. Также ещё одно ДТП в Кижингинском районе унесло жизнь пожилой пассажирки; пострадали двое детей.
В Улан-Удэ «Тойоту Виста» «расплющило» в ДТП
Происшествия, Фото:
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