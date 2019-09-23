После покупки он сдал его в ломбард
26-летний читинец взял в кредит телефон за 80 тысяч рублей в магазине электроники с помощью подложного паспорта. После чего на протяжении нескольких месяцев он не оплачивал займ. Гаджет мошенник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец купил телефон в кредит по поддельному паспорту
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пострадал 28-летний водитель
После покупки он сдал его в ломбард
Мужчин задержали транспортные полицейские
Убийца пытался обжаловать приговор суда
На утро понедельника возгораний не зарегистрировано
В момент ДТП девочка спала, не пристёгнутая ремнём
Он убил девушку из ревности
Детей после ДТП доставили в больницу санавиацией
Сотрудники Росгвардии, спасшие на пожаре инвалида, рассказали о произошедшем
Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила свой телефон
Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи
В центре Улан-Удэ столкнулись «Мазда Демио» и «Порш Кайен»
Мужчина заготовил наркотическое средство для собственного употребления
Мужчина не справился с управлением
Происшествия, 21.09.2019
Огонь едва не перекинулся на Михаило-Архангельский приход. ФОТО