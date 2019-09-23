Читинец купил телефон в кредит по поддельному паспорту

После покупки он сдал его в ломбард



26-летний читинец взял в кредит телефон за 80 тысяч рублей в магазине электроники с помощью подложного паспорта. После чего на протяжении нескольких месяцев он не оплачивал займ. Гаджет мошенник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



