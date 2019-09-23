Житель Бурятии до смерти избил сожительницу табуреткой

Убийца пытался обжаловать приговор суда



Жителя Иволгинского района осудили за умышленного убийство гражданской супруги и приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Мужчина с силой нанёс сожительнице массивным деревянным табуретом один удар в голову, от которого она упала на диван. Затем он продолжил избивать её, нанес этим же табуретом 3-4 сильных ударов в живот. После чего он с достаточной силой бросил табурет в спину женщины, причинив переломы трёх рёбер. Смерть его возлюбленной наступила от обильной кровопотери.



Мужчина пытался обжаловать приговор суда первой инстанции, убеждая, что он не совершал умышленное убийство, а причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей, повлекшей по неосторожности её смерть.



- Указанные умышленные действия суд правильно оценил как совершённые с целью причинения смерти. Верховный суд оставил без изменения приговор Иволгинского райсуда, а апелляционную жалобу осуждённого – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.





