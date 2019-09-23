Росгвардейцы в Бурятии о спасении инвалида: «Дым стоял уже стеной»



Как сообщал «Байкал-Daily», днём 20 сентября в посёлке Онохой Заиграевского района на пожаре едва не погиб инвалид , который в силу своего здоровья не мог бы выбраться из квартиры. Мужчину, ещё до приезда пожарных, спасли сотрудники Росгвардии.





Росгвардейцы приехали на сигнал сработавшей охранной сигнализации и увидели, что из окна квартиры идёт дым. Сотрудники услышали, как кто-то в глубине помещения зовёт на помощь.Старший группы задержания вневедомственной охраны Виктор Кобылкин и водитель Эдуард Халудоров зашли внутрь задымленной квартиры и обнаружили в спальной комнате на кровати мужчину.- Мы взяли его за руки и понесли на выход наощупь, так как дым стоял стеной, и фонарь не помогал, - рассказал прапорщик полиции Виктор Кобылкин.Сотрудники оказали пострадавшему, инвалиду первой группы, первую медицинскую помощь на улице. После его передали медицинским работникам, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.