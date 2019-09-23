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Читинка забыла iPhone на прилавке

Читинка забыла iPhone на прилавке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила свой телефон  

Сообщение о краже поступило в полицию от 35-летней читинки. Женщина оставила сотовый на прилавке, а, вернувшись через несколько минут, его не обнаружила.

Личность подозреваемого была установлена. 25-летний злоумышленник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. От него получены признательные показания. Телефон изъят и возвращён потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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