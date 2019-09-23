Читинка забыла iPhone на прилавке

Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила свой телефон





Сообщение о краже поступило в полицию от 35-летней читинки. Женщина оставила сотовый на прилавке, а, вернувшись через несколько минут, его не обнаружила.Личность подозреваемого была установлена. 25-летний злоумышленник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. От него получены признательные показания. Телефон изъят и возвращён потерпевшей.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.