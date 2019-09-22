Мужчина заготовил наркотическое средство для собственного употребления
В Гусиноозёрске на улице задержан 38-летний местный житель, в пакете у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
По результатам исследования установлено, что изъятое – марихуана общим весом 765 граммов. Мужчина заготовил наркотическое средство для собственного употребления. В момент задержания он находился в наркотическом опьянении.
Мужчина привлечён к административной ответственности за потребление наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
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