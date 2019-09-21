В Улан-Удэ маршрутка врезалась в легковушку

Аварию устроил водитель маршрутки №100
В пятницу, 20 сентября, в 9 часов утра в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки.
Возле БСМП ехавший в сторону круговой развязки маршрутный автобус №100 врезался в «Тойоту Короллу». В легковушке ехали пассажиры.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ трамвай разрезал пешехода
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Аварию устроил водитель маршрутки №100
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